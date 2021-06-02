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Кемеровчане обеспокоились внешним видом многоэтажки напротив строящегося крытого катка

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Жители кузбасской столицы пожаловались на внешний облик жилого дома, который располагается напротив будущего круглогодичного катка. По их мнению, здание выглядит "серовато".

По мнению горожан, девятиэтажный многоквартирный дом по улице Институтской 11 в Кемерове, выглядит слишком блеклым на фоне строящегося крытого катка в Рудничном районе города.

— Желтые балконы не в теме, да и просто уставшее уже, — написал кемеровчанин.

Мужчина предложил властям обновить фасад дома, сделав более "красивым", чтобы он не омрачал территорию рядом с будущим спортобъектом.


Представитель горадминистрации ответил, что плановый ремонт дома уже включен в программу, однако провести обновление фасада возможно только после согласия собственников квартир.

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