Кемеровчане обеспокоились внешним видом многоэтажки напротив строящегося крытого катка

По мнению горожан, девятиэтажный многоквартирный дом по улице Институтской 11 в Кемерове, выглядит слишком блеклым на фоне строящегося крытого катка в Рудничном районе города.

— Желтые балконы не в теме, да и просто уставшее уже, — написал кемеровчанин.

Мужчина предложил властям обновить фасад дома, сделав более "красивым", чтобы он не омрачал территорию рядом с будущим спортобъектом.

Представитель горадминистрации ответил, что плановый ремонт дома уже включен в программу, однако провести обновление фасада возможно только после согласия собственников квартир.