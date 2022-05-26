Кемеровчане заметили, что скульптура "Мать", установленная на пересечении проспекта Химиков и проспекта Ленинградского, оказалась повреждена. Горожане выразили обеспокоенность состоянием объекта и призвали власти заняться этим вопросом.
– ...обратите Ваше внимание на руки матери у скульптуры в Сосновой Роще на проспекте Химиков. Больно и обидно видеть, как разрушаются руки, о которых писал Андрей Дементьев, – написала в социальных сетях одна из кемеровчанок.
Специалисты в ответ на обращение рассказали, что обследование скульптуры уже проведено. Сейчас составляется ведомость объемов работ и соответствующая смета.
Реставрация запланирована на летний период.
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