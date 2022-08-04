Кемеровчане объявили награду за обнаружение сбежавшего волкодава

Сегодня, 4 августа, проживающие на Лесной поляне кемеровчане сообщили о том, что у них пропала собака породы ирландский волкодав. По словам хозяев животного, пес испугался квадроциклов и убежал. Инцидент произошел накануне, 3 августа, в 23:00.

‒ Собака очень крупная и заметная! Будем благодарны любой информации! Вознаграждение! Мы всегда на связи, ‒ заявили горожане.

Также кемеровчане приложили к обращению снимки, на которых запечатлено животное.

Если вы видели данную собаку или располагаете информацией о ее местонахождении, обратитесь к хозяевам по телефонам, указанным в посте.

Ранее жители кузбасской столицы сообщали о пропаже говорящего попугая.