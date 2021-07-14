Кемеровчане негодуют от количества мошкары на улицах города

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Жители областного центра шахтерского края в Сети написали о проблеме с мошками и получили ответ, в котором власти сообщили, что не смогут ничего с этим сделать.

Сообщение с жалобой на «террор» насекомых было опубликовано на платформе «Кузбасс Онлайн». Опубликовала его местная жительница, отметив, что насекомые «съедают взрослых и детей», из-за чего пребывание на улице становиться «невозможным».

- Надо что то делать, как то обрабатывать! Не дома же сидеть все лето... (авт. стиль сохранен, – прим. ред.), - говорится в сообщении.

На что администрация сайта ответила, что массовое появление мошек – это сезонное явление, а регулировка численности насекомых производиться естественным путем, уточнив, что специалисты кемеровской администрации могут проводить только противоклещевые мероприятия на общественных территориях города. В текущем году обработка прошла на площади 249,2 га в кузбасской столице. Также в сообщении отмечается, что тот препарат, который используется для мероприятий, распространяет свое действие на комаров, блох, мошек и других кровососущих насекомых.

Да!
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