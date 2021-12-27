Кемеровчане не оценили организацию новогоднего спектакля в новом ЛДК

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Жители столицы Кузбасса пришли в негодование из-за узких сидений и малого количества парковочных мест, с которыми они столкнулись на премьере "Щелкунчика" в Ледовом дворце "Кузбасс".

Премьера новогоднего спектакля состоялась в минувшие выходные в новом ледовом дворце "Кузбасс". Почти сразу после этого в социальных сетях начали появляться недовольные отзывы от посетителей мероприятия. Зрители заявили, что из-за сбежавшихся к сцене людей они были вынуждены смотреть не на представление, а на чужие спины, при этом организаторы никак не разрешили данную ситуацию.

‒ Были В3 ряд 7 места отличные, но люди встали и еще детей посадили на шею и все... Где в это время были организаторы? – возмутились пользователи.

Кроме того, кемеровчане отметили узкие сиденья, из-за которых им приходилось сидеть прижатыми друг к другу, и недостаток парковочных мест.


Часть зрителей при этом заявили, что не испытывали описанных другими комментаторами проблем. Руководство ледового дворца на момент выхода новости на жалобы кемеровчан никак не отреагировало.

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