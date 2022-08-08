Кемеровчане нашли в кустах девушку с оголенными ягодицами

Кемеровчанка указала, что засекла землячку с обнаженными ягодицами в кустах на проспекте Ленина, 97, когда выходила на улицу, чтобы встретить и проводить свою клиентку на маникюр. Уточняется, что в зарослях незнакомка решила справить свою нужду, однако даже после того, как ее заметили прохожие, останавливаться не захотела. В знак своего дружелюбия она помахала любопытным девушкам руками.

– Мы с клиентом были в шоке от увиденного. Сидит компания бухает на лавке во дворе рядом, женщина сидит справляет свою нужду и машет нам руками, – сокрушилась рассказчица.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что водитель автобуса в Кузбассе сняла трусы в ответ на жалобы пассажиров.