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Кемеровчане нашли в кустах девушку с оголенными ягодицами

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Дружелюбная дама со спущенными трусами была замечена рядом с домом на проспекте Ленина, 97 в столице Кузбасса. По словам автора сообщения, горожанка присела в кусты, чтобы справить свою малую нужду.

Кемеровчанка указала, что засекла землячку с обнаженными ягодицами в кустах на проспекте Ленина, 97, когда выходила на улицу, чтобы встретить и проводить свою клиентку на маникюр. Уточняется, что в зарослях незнакомка решила справить свою нужду, однако даже после того, как ее заметили прохожие, останавливаться не захотела. В знак своего дружелюбия она помахала любопытным девушкам руками.

– Мы с клиентом были в шоке от увиденного. Сидит компания бухает на лавке во дворе рядом, женщина сидит справляет свою нужду и машет нам руками, – сокрушилась рассказчица.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что водитель автобуса в Кузбассе сняла трусы в ответ на жалобы пассажиров.

Фото: ВКонтакте / "Инцидент Кузбасс"

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