Кемеровчане нашли среди мусора истощенную сову в коробке

Сегодня, 1 февраля, волонтеры центра помощи диким и экзотическим животным в Кемерове рассказали о спасении длиннохвостой неясыти. По словам добровольцев, кто-то поместил сову в коробку с сухариками, сухой гречкой и арахисом, а затем выбросил. Прохожие услышали шевеление среди мусора и обнаружили пернатого хищника, после чего передали его волонтерам. Как отметили специалисты, птица была в тяжелом состоянии: истощение, угнетенное состояние, гипотония, судорожные припадки, отсутствие стула более двух суток, эпизоды рвоты.
‒ Зачем было подбирать, а потом выкидывать в таком виде, не оставляющем шансов на жизнь, чем обусловлен рацион из кириешек, каково было первоначальное состояние совы ‒ это все вопросы без ответов. Старались писать максимально сухо, но эмоций в данном случае через край, мы разное видели, но сознательное издевательство всегда приводит в лютый ужас и ступор, ‒ рассказали волонтеры.
Сейчас состояние совы удалось стабилизировать.
Фото: ВКонтакте / Помощь диким и экзотическим животным г. Кемерово
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