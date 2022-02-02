Кемеровчане нашли среди мусора истощенную сову в коробке

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Волонтеры в кузбасской столице рассказали о дикой птице, брошенной неизвестными в коробке без должного пропитания.

Сегодня, 1 февраля, волонтеры центра помощи диким и экзотическим животным в Кемерове рассказали о спасении длиннохвостой неясыти. По словам добровольцев, кто-то поместил сову в коробку с сухариками, сухой гречкой и арахисом, а затем выбросил. Прохожие услышали шевеление среди мусора и обнаружили пернатого хищника, после чего передали его волонтерам. Как отметили специалисты, птица была в тяжелом состоянии: истощение, угнетенное состояние, гипотония, судорожные припадки, отсутствие стула более двух суток, эпизоды рвоты.

‒ Зачем было подбирать, а потом выкидывать в таком виде, не оставляющем шансов на жизнь, чем обусловлен рацион из кириешек, каково было первоначальное состояние совы ‒ это все вопросы без ответов. Старались писать максимально сухо, но эмоций в данном случае через край, мы разное видели, но сознательное издевательство всегда приводит в лютый ужас и ступор, ‒ рассказали волонтеры.

Сейчас состояние совы удалось стабилизировать.

Фото: ВКонтакте / Помощь диким и экзотическим животным г. Кемерово

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