Кемеровчане на концерте легендарной рок-группы поддержали российских олимпийцев

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Музыканты популярной рок-группы "Чайф" во время своего выступления в кузбасской столице вместе с кемеровчанами исполнили песню в поддержку российских олимпийцев.

На днях в областном центре состоялся концерт российской рок-группы "Чайф". Музыканты во время своего выступления предложили зрителям поддержать отечественных спортсменов, которые защищают честь страны на Олимпиаде в Пекине.

Сегодняшнее "Оле, Россия" спели с Кемерово в честь наших олимпийцев! Спасибо за встречу, дорогие кемеровчане, надеемся на новую, да поскорее, – указали они в соцсетях.

Стоит отметить, что выступление состоялось в минувшую субботу, 5 января, на площадке СРК "Арена", после чего солисты покинули кузбасскую столицу и отправились в Барнаул.

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