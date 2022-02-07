Кемеровчане на концерте легендарной рок-группы поддержали российских олимпийцев

На днях в областном центре состоялся концерт российской рок-группы "Чайф". Музыканты во время своего выступления предложили зрителям поддержать отечественных спортсменов, которые защищают честь страны на Олимпиаде в Пекине.

– Сегодняшнее "Оле, Россия" спели с Кемерово в честь наших олимпийцев! Спасибо за встречу, дорогие кемеровчане, надеемся на новую, да поскорее, – указали они в соцсетях.

Стоит отметить, что выступление состоялось в минувшую субботу, 5 января, на площадке СРК "Арена", после чего солисты покинули кузбасскую столицу и отправились в Барнаул.