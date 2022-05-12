Кемеровчане массово пожаловались на заполненные людьми автобусы

Накануне, 11 мая, в социальных сетях появилось обращение от возмущенных кемеровчан. Горожане рассказали, что вынуждены ездить на переполненном людьми автобусе №48. По словам жителей кузбасской столицы, из-за толчеи в салоне водителю приходится проезжать мимо остановок. Кемеровчане предложили властям города увеличить количество автобусов или вернуть "пазики" на некоторые маршруты.

‒ Автобус 48, время 10 утра, автобус едет со стороны Ягуновки. Люди просто "друг у друга на головах" стоят! Дышать нечем, некоторые остановки водитель просто проезжает мимо, потому что заходить некуда. <...> Когда добавят автобусы? Или верните пазики! (стиль сохранен ‒ прим. ред.) ‒ высказались пользователи Сети.

Комментаторы поддержали авторов поста и заявили, что сталкиваются с аналогичной проблемой при перемещении на общественном транспорте. Среди прочих, кемеровчане упомянули маршруты №85, №87, а также №51 и №127.

Ранее корреспондент AVOKADO выяснил, как проходит транспортная реформа в Кемерове.