Кемеровчане массово пожаловались на задержки возобновления горячего водоснабжения

В некоторых жилых домах Кемерова до сих пор не возобновилась подача горячего водоснабжения, которое было приостановлено с 7 по 20 июня. Горожане массово пожаловались на возникшие неудобства и интересуются, когда же наконец в их домах снова появится вода.

Так, данная проблема есть в части Заводского и Центрального районов, о чем свидетельствую жалобы на платформе "Кузбасс Онлайн". В частности, речь идет о домах по проспекту Кузнецкий 133, по улице Патриотов 36, Весенней 10, Буденного 33.

— Когда включат воду? С чем связана такая долгая задержка? — интересуются жители города.

В среду, 23 июня, администрация платформы разъяснила, что на данных территориях произошла авария и ведутся ремонтные работы. Подача воды возобновится по их окончании. Точные даты при этом не сообщаются.