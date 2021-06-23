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Кемеровчане массово пожаловались на задержки возобновления горячего водоснабжения

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Жители кузбасской столицы выразили недоумение по поводу отключения горячей воды, которое длится в некоторых частях города уже больше двух недель, отведенных на гидравлические испытания.

В некоторых жилых домах Кемерова до сих пор не возобновилась подача горячего водоснабжения, которое было приостановлено с 7 по 20 июня. Горожане массово пожаловались на возникшие неудобства и интересуются, когда же наконец в их домах снова появится вода.


Так, данная проблема есть в части Заводского и Центрального районов, о чем свидетельствую жалобы на платформе "Кузбасс Онлайн". В частности, речь идет о домах по проспекту Кузнецкий 133, по улице Патриотов 36, Весенней 10, Буденного 33.

— Когда включат воду? С чем связана такая долгая задержка? — интересуются жители города.

В среду, 23 июня, администрация платформы разъяснила, что на данных территориях произошла авария и ведутся ремонтные работы. Подача воды возобновится по их окончании. Точные даты при этом не сообщаются.

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