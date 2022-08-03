+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Кемеровчане массово попались на "невежливом" вождении

0
Фото:  

Правоохранители привлекли к ответственности жителей кузбасской столицы, которые допускали нарушения правил на дороге.

Как сообщили корреспонденту AVOKADO в кемеровской Госавтоинспекции, с 26 июля по 1 августа на территории города проходило профилактическое мероприятие "Вежливый водитель". В ходе рейдов правоохранители следили за тем, чтобы автомобилисты не проезжали на запрещающий сигнал светофора, а также уступали дорогу транспорту, имеющему преимущество при проезде перекрестка.


За эти несколько дней на нарушениях попались более 150 кемеровчан. В ГИБДД кузбасской столицы напомнили, что за проезд на "красный" или на запрещающий жест регулировщика нарушитель должен будет выплатить штраф в размере 1 000 рублей. К аналогичной ответственности привлекают автомобилистов, которые не уступили дорогу машинам, имеющим преимущество при проезде перекрестка.


Напомним, ранее правоохранители предупредили о рейдах по выявлению "невежливых" водителей в Кемерове.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/38811

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined