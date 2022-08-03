Как сообщили корреспонденту AVOKADO в кемеровской Госавтоинспекции, с 26 июля по 1 августа на территории города проходило профилактическое мероприятие "Вежливый водитель". В ходе рейдов правоохранители следили за тем, чтобы автомобилисты не проезжали на запрещающий сигнал светофора, а также уступали дорогу транспорту, имеющему преимущество при проезде перекрестка.

За эти несколько дней на нарушениях попались более 150 кемеровчан. В ГИБДД кузбасской столицы напомнили, что за проезд на "красный" или на запрещающий жест регулировщика нарушитель должен будет выплатить штраф в размере 1 000 рублей. К аналогичной ответственности привлекают автомобилистов, которые не уступили дорогу машинам, имеющим преимущество при проезде перекрестка.

Напомним, ранее правоохранители предупредили о рейдах по выявлению "невежливых" водителей в Кемерове.