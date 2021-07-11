Кемеровчане массово отпраздновали 300-летие Кузбасса на Московской площади

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В Кемерове прошел торжественный концерт в честь 300-летия Кузбасса. Мероприятие проходило с участием популярных исполнителей и собрало большое количество зрителей.

Накануне в городах Кузбасса завершилось пятидневное празднование юбилея региона. Для жителей и гостей Кемерова на сцене, выстроенной на Московской площади, выступили группа "Фабрика", кавер-группа из Санкт-Петербурга True Party Band, российский музыкальный дуэт RASA, а также Диана Арбенина и "Дискотека авария".


Масштабный концерт также прошел и в южной столице Кузбассе на площади у торгово-развлекательного центра "Планета" , где помимо групп "Фабрика" и "Дискотека авария" свои хиты исполнила группа Dabro.


Мероприятия собрали тысячи зрителей, несмотря на новую волну заболеваемости коронавирусом, которая в настоящее время фиксируется в Кузбассе и по всей стране. В социальных сетях стали появляться снимки с праздничного концерта в Кемерове, где видно, что собравшиеся пренебрегают противоэпидемическими правилами. При этом за минувшие сутки COVID-19 был подтвержден еще у более 190 кузбассовцев.

Напомним, до концертов в городах Кемеровской области граждане могли наблюдать воздушное шоу в исполнении авиационной группы "Стрижи". Завершился праздник салютом.

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