Кемеровчане лишились техники из-за скачка напряжения

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Житель кузбасской столицы рассказал о скачке напряжения, по вине которого сгорела дорогостоящая техника.

Накануне в социальных сетях появилось сообщение от возмущенного кемеровчанина. Мужчина сообщил, что 22 ноября в доме №7/3 на проспекте Притомском проводились работы, в связи с чем с 12:00 до 17:00 была прекращена подача электроэнергии. По словам горожанина, после того, как электричество кратковременно включили, в квартире неоднократно произошли хлопки в розетках. От некоторых электроприборов пошел дым, лопнула светодиодная лампа и расплавился блок розжига над кроватью ребенка.

‒ В результате сгорели: чайник, две телевизионных приставки, игровая приставка XBox One, блок розжига от капсулы Маруся, светодиодная подсветка зеркала, домофон, ‒ рассказал кемеровчанин в своем посте в социальной сети.

Об инциденте мужчина сообщил в управляющую компанию, однако та назначила электрика лишь на следующий день. Кемеровчанин высказал намерение обратиться за помощью в прокуратуру.


На жалобу ответили сотрудники администрации города. Они заявили, что по данному факту будет проведена проверка.

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