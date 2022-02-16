Кемеровчане лишились доступа в отделение почты из-за нового графика

Фотография с новым графиком работы почтового отделения на улице Сибиряков-Гвардейцев,132 в областном центре появилась в Сети. При этом местные жители выразили недовольство расписанием, поскольку ни в один день с 8 по 19 февраля людей в помещение не запустят.

Судя по кадру, почта не работает во все дни недели. Так, в графике прописано, что отделение закрыто с понедельника по воскресенье. Изменится ли ситуация в конце текущего месяца, не уточняется.

В комментариях интернет-пользователи предположили, что подобный график выставлен в связи с дефицитом кадров. Якобы люди просто "отказались работать за копейки" и поэтому произошел подобный инцидент.