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Кемеровчане лишились доступа в отделение почты из-за нового графика

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Жители кузбасской столицы в Сети поделились новым рабочим графиком почтового отделения. Судя по объявлению, для посетителей двери закрыты в любой день недели.

Фотография с новым графиком работы почтового отделения на улице Сибиряков-Гвардейцев,132 в областном центре появилась в Сети. При этом местные жители выразили недовольство расписанием, поскольку ни в один день с 8 по 19 февраля людей в помещение не запустят.


Судя по кадру, почта не работает во все дни недели. Так, в графике прописано, что отделение закрыто с понедельника по воскресенье. Изменится ли ситуация в конце текущего месяца, не уточняется.


В комментариях интернет-пользователи предположили, что подобный график выставлен в связи с дефицитом кадров. Якобы люди просто "отказались работать за копейки" и поэтому произошел подобный инцидент.

Фото: ВКонтакте / "Инцидент Кузбасс"

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