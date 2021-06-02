Кемеровчане лишились бани из-за пожара в центре города

Во вторник, 1 июня, в центре Кемерова на улице Литейной загорелась баня, о чем спасателям стало известно в 20:48. Прибывшие на место событий 18 пожарных увидели, что постройка с душевой кабиной полыхали открытым огнем.

В ГУ МЧС по Кузбассу рассказали, что разбушевавшееся пламя могло перекинуться на соседние строения.

Как оказалось, пожар полностью уничтожил душевую кабину, а в бане обгорели обрешетка крыши и стены внутри и снаружи. Всего огонь охватил 15 "квадратов". Причина произошедшего устанавливается, пишет VSE42.Ru.