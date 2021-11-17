Кемеровчане купили хлеб с начинкой из таракана

В одном из магазинов российской торговой сети на проспекте Советском кемеровские покупатели выбрали выпечку, а позже обнаружили в буханке хлеба мясную начинку из таракана. Потребители сняли свою находку на камеру и опубликовали фотографии в Сети.

Комментаторы с иронией отнеслись к инциденту отметив, что автор публикации приобрел "хлеб с мясом", причем за начинку не доплатил, следовательно она досталась ему бесплатно. Другие подписчики сообщества выразили мнение, что подобное зрелище не допустимо.