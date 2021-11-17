Кемеровчане купили хлеб с начинкой из таракана

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Фото:  

Жители кузбасской столицы в одном из магазинов крупной торговой сети приобрели хлеб, который был начинен насекомым.

В одном из магазинов российской торговой сети на проспекте Советском кемеровские покупатели выбрали выпечку, а позже обнаружили в буханке хлеба мясную начинку из таракана. Потребители сняли свою находку на камеру и опубликовали фотографии в Сети.


Комментаторы с иронией отнеслись к инциденту отметив, что автор публикации приобрел "хлеб с мясом", причем за начинку не доплатил, следовательно она досталась ему бесплатно. Другие подписчики сообщества выразили мнение, что подобное зрелище не допустимо.

Фото: ВКонтакте / "Инцидент Кузбасс"

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