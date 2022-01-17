Кемеровчане из Заводского района "утонули" в прошлогоднем мусоре

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Жители областного центра пожаловались на стихийную свалку, которая накапливалась на одной из городских улиц еще с 2021 года.

По словам кемеровчан, отходы с улицы Таврическая в Заводском районе кузбасской столицы в последний раз вывозили еще в конце декабря, а после мусорщики стали игнорировать данную площадь и прекратили приезжать. При этом деньги за уборку хлама горожане продолжают исправно платить.

Таврическая 108 с 25 декабря мусор не вывозится. За что платим деньги не понимаю. Чистый город кормит завтраками. – выразил возмущение автор поста.

Судя по опубликованным кадрам,мусорный контейнер оказался полностью переполнен и более того, ветошь окружила землю возле свалки, из-за чего людям проблематично подобраться к контейнеру.

Фото: ВКонтакте / "Инцидент Кузбасс"

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