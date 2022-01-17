По словам кемеровчан, отходы с улицы Таврическая в Заводском районе кузбасской столицы в последний раз вывозили еще в конце декабря, а после мусорщики стали игнорировать данную площадь и прекратили приезжать. При этом деньги за уборку хлама горожане продолжают исправно платить.

– Таврическая 108 с 25 декабря мусор не вывозится. За что платим деньги не понимаю. Чистый город кормит завтраками. – выразил возмущение автор поста.

Судя по опубликованным кадрам,мусорный контейнер оказался полностью переполнен и более того, ветошь окружила землю возле свалки, из-за чего людям проблематично подобраться к контейнеру.