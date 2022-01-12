Кемеровчане из-за транспортной реформы лишатся востребованной маршрутки

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После проведения транспортной реформы маршрутка №10 не будет продублирована аналогичным автобусом.

О скором исчезновении популярной маршрутки №10 в среду, 12 января, заявил начальник управления транспорта и связи кузбасской столицы Алексей Ермолаев.

– Она дублируется на нескольких этапах двумя автобусами, либо трамваями. Нельзя организовать так, что вместо 10-го маршрутного такси был 10-й автобус. Можно с пересадками с Радуги приехать на 23-м, пересесть на 5-й трамвай и уехать на Южный, – указал чиновник.

Из этого следует, что после реформы кемеровские пассажиры лишатся возможности напрямую добираться с Южного на Радугу. Для решения проблемы транспортник предложил горожанам завести проездную карту, что, с его слов, позволит экономить на дороге. Правда ее стоимость на сегодняшний день составляет более 1 000 рублей, а именно – 1 250 рублей.

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