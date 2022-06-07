Кемеровчане из пятиэтажки оказались на улице из-за вспыхнувших проводов

Накануне вечером жители кемеровского пятиэтажного многоквартирного дома, что на улице Новогодняя в жилом кемеровском районе Кедровка, были вынуждены в спешке покидать свои жилища из-за огненного ЧП. В ГУ МЧС по Кузбассу сигнал о пожаре поступил в 20:12. На тушение были отправлена четверо человек на одной автоцистерне. По прибытию они выяснили, что причина произошедшего – ненадежные провода.

– До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 10- человек, а еще троих вывели спасатели. В подъезде наблюдалось слабое задымление,– уточнили в ведомстве.

В результате в подъезде на четвертом этаже частично обгорела кабельная продукция. Предварительно, к инциденту привело нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.