Кемеровчане испытали шок от вида грязного туалета на вокзале

В сообществе губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева жительница областного центра пожаловалась на грязное "лицо" местного предпринимательства. Поводом для ее возмущения стал вид туалета на одном из кемеровских вокзалов.

– Тоже "лицо" предпринимательства. Приехали на летний вокзал Кемерова и испытали, мягко говоря, шок от туалетов в областном городе. Про запах, видимо, лучше не говорить, – следует из сообщения.

Ответ последовал от городской администрации. По информации представителя мэрии, обращение передано специалистам управления дорожного хозяйства и благоустройства, чтобы те определи лица, ответственные за содержание общественных туалетов.