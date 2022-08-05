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Кемеровчане испытали шок от вида грязного туалета на вокзале

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В кузбасской столице туалет на одном из вокзалов возмутил местную жительницу. После посещения уборной комнаты она высказала недовольство губернатору.

В сообществе губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева жительница областного центра пожаловалась на грязное "лицо" местного предпринимательства. Поводом для ее возмущения стал вид туалета на одном из кемеровских вокзалов.

Тоже "лицо" предпринимательства. Приехали на летний вокзал Кемерова и испытали, мягко говоря, шок от туалетов в областном городе. Про запах, видимо, лучше не говорить, следует из сообщения.

Ответ последовал от городской администрации. По информации представителя мэрии, обращение передано специалистам управления дорожного хозяйства и благоустройства, чтобы те определи лица, ответственные за содержание общественных туалетов.

Фото: vk.com/id326748010

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