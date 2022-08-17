Кемеровчане испугались за работавших без страховки на крыше мужчин

Сообщение о потенциально опасных работах разместили кемеровчане, живущие на улице Инициативной в Кировском районе. Горожане рассказали, что заметили рабочих без страховки, которые проводили ремонт на крыше дома в ветреную погоду.

‒ ...ведутся ремонтные работы крыши, все рабочие без страховки, на улице ветер, 16 августа, ‒ заявили очевидцы.

Комментаторы отметили, что отсутствие страховки может представлять угрозу для жизни рабочих. Также кемеровчане удивились тому, что руководитель работ допустил мужчин до ремонта без соблюдения данных мер безопасности.