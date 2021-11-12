Жители областного центра сообщили о поиске очевидцев ДТП, которое случилось в пятницу, 12 ноября, примерно в 6:20 по местному времени.

По информации свидетелей, в районе улицы Автозаводской,6, в Заводском в районе города Кемерово, что напротив ТЦ "Южный Квартал", водитель белого автомобиля, предположительно Nissan Avenir, наехал на темно-серый внедорожник Great Wall Hover, из-за чего последний получил серьезные повреждения с правой стороны.

Если вы были свидетелем данного транспортного происшествия, позвоните по мобильному номеру 8-906-928-96-13 (Денис).