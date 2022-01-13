Кемеровчане ищут свидетелей ДТП с пострадавшей студенткой

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Пользователь Сети опубликовал в местном сообществе пост, в котором попросили откликнуться кузбасских автомобилистов, ставших свидетелями страшного ДТП на трассе Ленинск-Кузнецкий – Кемерово.

Неизвестный за рулем Toyota RAV4 совершил наезд на молодую девушку на трассе Ленинск-Кузнецкий – Кемерово еще 9 января 2022 года. В результате контакта с машиной студентка получила серьезные травмы.


Чтобы разобраться в ситуации родственники и друзья пострадавшей просят свидетелей ДТП оказать помощь: необходимо предоставить запись с моментом аварии.


Если вы обладаете полезной информацией и хотите предоставить данные, то свяжитесь с близкими людьми травмированной по номеру 8 (913) 439-20-69.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что переходившая дорогу с ребенком кемеровчанка попала под колеса машины такси.

Да!
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