Кемеровчане ищут свидетелей ДТП с пострадавшей студенткой

Неизвестный за рулем Toyota RAV4 совершил наезд на молодую девушку на трассе Ленинск-Кузнецкий – Кемерово еще 9 января 2022 года. В результате контакта с машиной студентка получила серьезные травмы.

Чтобы разобраться в ситуации родственники и друзья пострадавшей просят свидетелей ДТП оказать помощь: необходимо предоставить запись с моментом аварии.

Если вы обладаете полезной информацией и хотите предоставить данные, то свяжитесь с близкими людьми травмированной по номеру 8 (913) 439-20-69.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что переходившая дорогу с ребенком кемеровчанка попала под колеса машины такси.