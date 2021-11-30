Кемеровчане ищут разбившего припаркованные иномарки водителя

Накануне в социальных сетях появился ролик, снятый камерой видеонаблюдения вблизи дома №11 по улице Серебряный бор. На кадрах видно, как легковой автомобиль врезается в припаркованные у дороги транспортные средства. Водитель выходит из машины, забирает отвалившийся бампер и уезжает с места инцидента.

‒ 28.11.2021г. в 20:05 было совершенно столкновение <...>, в результате совершивший наезд "ВАЗ-2115" скрылся с места ДТП, ‒ подписал ролик автор поста в одной из групп "ВКонтакте".

Позже пользователи выложили и фотографии повреждений, которые были нанесены их транспортным средствам. На снимках видно, что у автомобиля марки "Volkswagen" образовалась вмятина на багажнике, а на бампере "Lexus" зияет дыра. Кроме того, на обеих машинах видны царапины и сколы.

Пользователи высказали предположение о том, что водитель отечественного автомобиля двигался довольно быстро.

‒ Смотрел камеры с девятого дома. Шел на приличной скорости, судя по рядом проезжающим машинам, ‒ отметил кемеровчанин в комментариях.

Автор поста попросил очевидцев инцидента помочь в поиске виновника ДТП.