Кемеровчане ищут разбившего припаркованные иномарки водителя

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Фото:  

Автолюбитель в Кемерове на скорости врезался в стоявшие у дороги машины и скрылся с места происшествия.

Накануне в социальных сетях появился ролик, снятый камерой видеонаблюдения вблизи дома №11 по улице Серебряный бор. На кадрах видно, как легковой автомобиль врезается в припаркованные у дороги транспортные средства. Водитель выходит из машины, забирает отвалившийся бампер и уезжает с места инцидента.

‒ 28.11.2021г. в 20:05 было совершенно столкновение <...>, в результате совершивший наезд "ВАЗ-2115" скрылся с места ДТП, ‒ подписал ролик автор поста в одной из групп "ВКонтакте".

Позже пользователи выложили и фотографии повреждений, которые были нанесены их транспортным средствам. На снимках видно, что у автомобиля марки "Volkswagen" образовалась вмятина на багажнике, а на бампере "Lexus" зияет дыра. Кроме того, на обеих машинах видны царапины и сколы.


Пользователи высказали предположение о том, что водитель отечественного автомобиля двигался довольно быстро.

‒ Смотрел камеры с девятого дома. Шел на приличной скорости, судя по рядом проезжающим машинам, ‒ отметил кемеровчанин в комментариях.

Автор поста попросил очевидцев инцидента помочь в поиске виновника ДТП.

Видео: ВКонтакте / Регион-42 Кемерово

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