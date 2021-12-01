"Кемеровчане-гопники" устроили застолье на корточках в ТЦ

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Жители областного центра возмутились поведением земляков, которые широко раскинули колени и принялись распивать спиртное в ТЦ.

Свое негодование жители областного центра выразили в сообществе во "ВКонтакте". Автор опубликовал кадр, на котором заснял, как "гопники" отдыхают в кемеровском ТЦ. По словам очевидца, трое мужчин приобрели для застолья лимонад, водку и крепкое пиво, а после устроили "чилл" на лестнице возле торговых павильонов.

Когда у нас стало нормой бухать в торговых центрах? сокрушился посетитель.

При этом он отметил, что сотрудники комплекса не обращали внимание на странных посетителей и не предприняли никаких попыток выставить их за пределы помещения. В комментариях интернет-пользователи предположили, что земляки оказались неприкосновенными из-за наличия QR-кодов о прохождении вакцинации от COVID-19.

Фото: ВКонтакте / "Инцидент Кемерово"

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