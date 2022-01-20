Кемеровчане эвакуировались из банка из-за подозрительного предмета

Сегодня, 20 января, пользователи социальных сетей сообщили, что к дому №49 по проспекту Ленина в Кемерове съехались кинологи и сотрудники Росгвардии.

‒ Найдена подозрительная сумка <...>. Всех эвакуировали, ‒ рассказали очевидцы.

Правоохранители сообщили, что данная ситуация произошла из-за рюкзака с продуктами, который забыл пожилой мужчина. Эвакуацию провели сотрудники банка. Об этом сообщает VSE42.Ru со ссылкой на источник в силовых структурах.

Кемеровчанин вернулся за сумкой, работа банковского отделения была возобновлена.