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Кемеровчане без предупреждения лишились воды из-за сильно изношенных труб

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В столице Кузбасса жители "Швейки" вынуждены сидеть без воды. Со слов граждан, об отключении их никто не предупреждал, из-за чего они не успели сделать запасы. В мэрии города AVOKADO прокомментировали случившееся.

Во "ВКонтакте" появилось сообщение, что в домах в районе кемеровской "Швейки" люди вынуждены сидеть без воды. При этом отключения носят не разовый характер, а происходят систематически и, со слов автора, длятся на протяжении нескольких часов.

– Набранной в тазик воды, как писали некоторые (и помыться, и попить) не хватает. Подвоз воды не осуществляется. Мы что в каменном веке живем? Когда "Водоканал" устранит аварию. В доме ни горячей, ни холодной воды!!! Пипец!! В квартирах дети маленькие (пунктуация и авт. стиль сохран. прим. ред.), сокрушился автор поста.

Он также добавил, что никаких объявлений об отключениях в подъезде никто не видел, все происходит спонтанно.


За комментарием журналист AVOKADO обратился в кемеровскую мэрию, где сказали, что произошло повреждение водопровода на ул. Пролетарская, 4. Однако в связи с большим износом трубы, специалисты АО "КемВод" приняли решение не ремонтировать аварийный участок, а заменить 14 метров ветхого участка на новый.

– Из-за погодных условий и обводненной почвы, работы выполнялись в ночь с 1.08.2022 на 2.08.2022. С 17.00 понедельника для жителей был организован подвоз воды.Утром 2.08.2022 новая труба была проложена, а также выполнено подсоединение к дому, – рассказала собеседница.

Таким образом, сейчас рабочие подготавливают котлован для подсоединения в колодец. Сегодня с 9.30 в дома, попавшие под отключение, организован подвоз воды. Ремонт до конца текущего дня будет завершен, а подача воды восстановлена.

Да!
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