Кемеровчане бесплатно проехались на автобусе из-за отсутствия кондуктора

Как пишут VSE42.Ru со ссылкой на очевидца, курсировал с бесплатным проездом автобус, следующий по маршруту № 91 с сообщением от ФПК до Центрального района Кемерова. Так, воспользовавшись им в 7:30 утра среды, 4 августа, местные жители могли бесплатно доехать до проспекта Советского с остановки, расположенной на проспекте Молодежном. Связано это с тем, что в транспорте отсутствовал кондуктор, а сам водитель деньги принимать от пассажиров отказывался.

Также собеседник издания указал, что для оплаты проезда в автобусе присутствовали валидаторы, но на момент, когда кемеровчанин находился в транспорте, все три устройства были отключены.

Местный житель подчеркнул, что сам автобус при описанных выше обстоятельствах проехался по маршруту, будучи заполненным пассажирами.