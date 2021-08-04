Кемеровчане бесплатно проехались на автобусе из-за отсутствия кондуктора

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Водитель единицы общественного транспорта отказался брать плату за проезд с пассажиров в кузбасской столице.

Как пишут VSE42.Ru со ссылкой на очевидца, курсировал с бесплатным проездом автобус, следующий по маршруту № 91 с сообщением от ФПК до Центрального района Кемерова. Так, воспользовавшись им в 7:30 утра среды, 4 августа, местные жители могли бесплатно доехать до проспекта Советского с остановки, расположенной на проспекте Молодежном. Связано это с тем, что в транспорте отсутствовал кондуктор, а сам водитель деньги принимать от пассажиров отказывался.


Также собеседник издания указал, что для оплаты проезда в автобусе присутствовали валидаторы, но на момент, когда кемеровчанин находился в транспорте, все три устройства были отключены.


Местный житель подчеркнул, что сам автобус при описанных выше обстоятельствах проехался по маршруту, будучи заполненным пассажирами.

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