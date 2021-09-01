Катавший горожан по Томи без разрешения кемеровчанин попал под административную статью

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Предприимчивый житель кузбасской столицы привлек внимание полицейских из-за своей противозаконной деятельности, которую он вел на главной водной артерии региона.

Выявлен нарушитель был в ходе рейдовых мероприятий, которые силовики проводили на реке Томь. По информации полицейских, кемеровчанин, владеющий моторной лодкой, предлагал отдыхающим прокатиться на водном тюбинге за деньги. Стоимость разового пользования услуг мужчины составляла 500 рублей.


Судоводитель в итоге был задержан сотрудниками экономической безопасности и противодействия коррупции Кузбасского ЛУ МВД России для дальнейших разбирательств, которые показали, что 49-летний кемеровчанин не имеет специального разрешения на ведение предпринимательской деятельности.


В этой связи в его отношении было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения, если такое разрешение обязательно». Материалы, собранные полицейскими, уже направлены в суд, уточнили в пресс-службе УТ МВД России по СФО .


Кроме того, в публикации ведомства отмечается, что ранее, а именно – в июле, сотрудники транспортной полиции аналогично задержали на Томи другого судовладельца, который также в нарушение закона катал горожан. Его же деятельность привела к травмированию одного из клиентов.

- 54-летний водитель катера буксировал на тросе ватрушку с двумя отдыхающими. В результате столкновения надувного снаряда и встречного катера один из мужчин пострадал. С сотрясением мозга, ушибами грудной клетки и позвоночника 30-летний пассажир был доставлен в лечебное учреждение, - добавили в полиции.

В отношении второго в итоге было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

Видео: Пресс-служба УТ МВД России по СФО

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