"Катастрофа": сразу семь врачей уволились из детской реанимации в Кузбассе

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Один из врачей рассказал о массовом увольнении в отделении детской реанимации областной больницы.

Накануне в социальных сетях появился пост, который разместил врач анестезиолог-реаниматолог Василий Жданов. Медик сообщил, что из отделения детской реанимации областной больницы ушли разом семь врачей.

‒ Конец прекрасной эпохи... Детская реанимация областной больницы - все, ‒ написал он в своем посте в Instagram.

Мужчина отметил, что в коллективе все жили и работали как семья. Однако, по словам врача, в какой-то момент руководство перестало создавать приемлемые условия работы, из-за чего специалисты были вынуждены уволиться.

‒ Семь врачей, ребята. Вернее, минус семь. Во времена, когда специалисты нашего профиля - штучный товар, это даже не ЧП, это - катастрофа, ‒ подчеркнул Василий Жданов.

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