Картофель и другие продукты опять подорожали в Кузбассе

Из последних данных Кемеровостата становится ясно, что за минувшую неделю в регионе поднялись цены на овощное детское питание (+6,1%), репчатый лук (+5,8%), картофель (+5,3%), морковь (+3,7%), шоколадные конфеты (+3,4%). Из непродовольственных товаров подорожали женские прокладки (+2,7%), спички и мыло (+2,6%).

Подешевело мало что: капуста (-12,6%) и анальгетики (-1,7%).

А вот стоимость бензина не изменилась: литр АИ-92 стоил 44,79 рубля, АИ-95 – 48,7 рубля, АИ-98 – 58,06 рубля, дизеля – 55,68 рубля.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что статистики зафиксировали взрывное подорожание части продуктов в Кузбассе.