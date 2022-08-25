Кареглазый мужчина в черном пуховике пропал в Кузбассе

Кузургашев Александр Николаевич 1974 года рождения пропал без вести в селе Усть-Кабырза Таштагольского района. Мужчина ушел из дома в неизвестном направлении 23 августа текущего года. С тех пор его местонахождение остается неизвестным.

Рост пропавшего составляет 165 сантиметров. Телосложение нормальное, волосы черные, глаза карие. Был одет в черный пуховик, серые спортивные штаны и черные зимние ботинки, следует из ориентировки поискового отряда "Лиза Алерт".

Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем кузбассовце, волонтеры просят сообщать по номерам 8 (800) 700-54-52 или 112.

Продолжаются поиски молодой кемеровчанки, которая нуждается в медицинской помощи.