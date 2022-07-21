Кареглазый кузбассовец в серой кофте пропал без вести

Хабибулин Евгений Рашитович 1974 года рождения пропал без вести в Анжеро-Судженске. Местонахождение кузбассовца остается неизвестным с 19 июля текущего года, о чем сообщили волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт".

Рост пропавшего составляет 170 сантиметров. Телосложение нормальное, волосы черные, глаза карие. Был одет в серую кофту, серую футболку, темно-синие спортивные штаны и черные кроссовки, следует из ориентировки.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем мужчине, волонтеры просят сообщать по номерам 8 (800) 700-54-52 или 112.

Продолжаются поиски рыжеволосой кемеровчанки с возможной потерей памяти, а также светло-рыжего кузбассовца в темном пиджаке.