Кареглазая 18-летняя девушка в джинсовом платье исчезла в Кузбассе

Как следует из данных поисковиков, Сибина Рамилевна Мамедова пропала 6 мая 2022 года. С того дня информация о ее местоположении отсутствует. Приметы 18-летней прокопчанки: рост 160 см, нормального телосложения, волосы черные, карие глаза.

Когда ее видели последний раз, была одета в красный кардиган с капюшоном, джинсовое платье, черные ботильоны.

Если вам что-нибудь известно о том, где молодая девушка находится сейчас, сообщите об этом по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.