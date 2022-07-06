Капремонт моста через Искитимку обойдется кемеровской казне в сотни миллионов рублей

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Реконструкция моста через Искитимку произойдет в кузбасской столице. На эти цели в местном правительстве выделили почти 340 миллионов рублей.

Тендер на ремонт автомобильного моста через реку Большая Камышная (Искитимка) на улице Красноармейская появился на сайте государственных закупок. Инициатором торгов стали кемеровская администрация.


Судя по документам, все работы должны быть выполнены в срок до 30 ноября 2023 года. Стартовая цена контракта составила почти 340 млн рублей, все деньги будут выделены из городской казны.


В список обязанностей исполнителя входит: замена асфальта, установка восьми камер видеонаблюдения, также ему необходимо привести в порядок лестницы с перилами и облагородить подъезды к мосту, отремонтировать ригели, поставить береговые опоры, создать водоотвод, гидроизоляцию проезжей части и многое другое. К слову, подрядчик должен высадить зеленую изгородь, состоящую из 130 барбарисов.

Да!
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