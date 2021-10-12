Капремонт кузбасской школы с кабинетами полиции завершится в декабре

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В конце 2021 года планируется завершить капитальный ремонт школы в одном из городов Кемеровской области. Об этом сообщили в министерстве строительства региона.

Речь идет о школе №14 в Юрге. Демонтаж ее конструкций начался год назад. В настоящее время рабочие занимаются устройством внутренних инженерных сетей, фасада и благоустройством территории. Общая готовность объекта оценивается на 75%.

Отмечается, что в школе будут оснащены классы полиции, которые работали на протяжении нескольких лет. Также в учреждении в обновленном помещении сохранится музей с фронтовыми письмами-треугольниками, пулями, погонами, дневниковыми воспоминаниями и другими экспонатами.

Предполагается, что открытие школы произойдет в декабре текущего года.

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