Капитальный ремонт в 2022 году пройдет в шести кузбасских детсадах

Новое оборудование для развития ребят, а также мебель и игрушки появятся в шести детских садах, расположенных на разных территориях шахтерского края. Долгожданный ремонт в предстоящем году будет проведен в следующих объектах: "Золотой ключик" в Белове, "Чайка" в Междуреченске, "Аленка" в Ленинске-Кузнецком, "Снежинка" в пгт Белогорск Тисульского МО, "Солнышко" в деревне Береговой Кемеровского МО.

– Это будет полный ремонт и переоснащение каждого объекта. Для детей здесь будет создана современная, комфортная и безопасная среда, – прокомментировал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Стоит отметить, что во всех детсадах, указанных в списке, запланированы капитальные ремонтные работы, в ходе которых будет проведена внутренняя обделка строений, также специалисты облагородят прилегающие к участкам земли.