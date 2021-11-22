Капитальный ремонт в 2022 году пройдет в шести кузбасских детсадах

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В 2022 году сразу шесть учреждений для дошкольников кардинально преобразятся. Подробности о планах по ремонту сообщили в правительстве Кемеровской области.

Новое оборудование для развития ребят, а также мебель и игрушки появятся в шести детских садах, расположенных на разных территориях шахтерского края. Долгожданный ремонт в предстоящем году будет проведен в следующих объектах: "Золотой ключик" в Белове, "Чайка" в Междуреченске, "Аленка" в Ленинске-Кузнецком, "Снежинка" в пгт Белогорск Тисульского МО, "Солнышко" в деревне Береговой Кемеровского МО.

Это будет полный ремонт и переоснащение каждого объекта. Для детей здесь будет создана современная, комфортная и безопасная среда, прокомментировал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Стоит отметить, что во всех детсадах, указанных в списке, запланированы капитальные ремонтные работы, в ходе которых будет проведена внутренняя обделка строений, также специалисты облагородят прилегающие к участкам земли.

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