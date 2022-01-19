Капитальный ремонт парков крупнейших городов Кузбасса состоится в 2022 году перед установкой стел

Осенью 2022 года в Кемерове и Новокузнецке установят стелы "Город трудовой доблести". Объекты будут расположены в центральных парках крупнейших городов региона. Губернатор Сергей Цивилев подчеркнул, что перед установкой монументов в парках проведут капитальный ремонт.

Планируется, что в Кемерове установят 25-метровую стелу из черного гранита, в основании которой будет располагаться пятиконечная звезда. Парк Жукова будет реконструирован: специалисты установят блиндаж, военную технику, обновят пешеходные дорожки и создадут участки для движения велосипедистов. Кроме того, будет модернизирована детская игровая зона и создана набережная.

Новокузнецкая стела будет невысокой, но включит в себя панораму трудовых подвигов горожан. При этом в объекте задействуют много металла, чтобы подчеркнуть специфику городского производства. В сквере имени Жукова проложат новые пешеходные дорожки, появятся зоны отдыха, клумбы и архитектурные композиции, сообщают в пресс-службе администрации правительства Кузбасса.

Открытие обновленных парков и установление стел запланировано на осень 2022 года. Точные даты открытия, приуроченные к историческим событиям Кемерова и Новокузнецка, будут выбраны позднее.