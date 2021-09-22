Капитальный ремонт междуреченской дамбы завершился

Как сообщили в администрации правительства Кузбасса дамба в Восточной части Междуреченска является одной из самых протяженных - около шести километров. Она располагается вдоль реки Уса и предназначена для защиты города от половодья, однако уже давно используется местными жителями в качестве прогулочной набережной.
Капитальному ремонту подлежало 3,5 километра дамбы. В результате там уложили новое асфальтовое покрытие, смонтировали систему освещения, установили светодиодные светильники и новую смотровую площадку. Кроме того, на набережной появились спуски к берегу, лестницы и пандусы.
Стоимость работ составила 38,7 миллиона рублей.
Напомним, западную часть дамбы ремонтировали в 2019 году.
Загрузка комментариев