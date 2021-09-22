Капитальный ремонт междуреченской дамбы завершился

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В Междуреченске рабочие завершили капитальный ремонт дамбы в восточном районе города, которая была возведены еще в 1960-х.

Как сообщили в администрации правительства Кузбасса дамба в Восточной части Междуреченска является одной из самых протяженных - около шести километров. Она располагается вдоль реки Уса и предназначена для защиты города от половодья, однако уже давно используется местными жителями в качестве прогулочной набережной.

Капитальному ремонту подлежало 3,5 километра дамбы. В результате там уложили новое асфальтовое покрытие, смонтировали систему освещения, установили светодиодные светильники и новую смотровую площадку. Кроме того, на набережной появились спуски к берегу, лестницы и пандусы.


Стоимость работ составила 38,7 миллиона рублей.


Напомним, западную часть дамбы ремонтировали в 2019 году.

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