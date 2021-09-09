В программу концерта "Уроки истории в музыке" вошли кантата "Александр Невский" Сергея Прокофьева и Увертюра "1812" Петра Чайковского.

Монументальная кантата "Александр Невский" создана на основе музыки к одноименному фильму С. Эйзенштейна. Незадолго до Великой Отечественной войны фильм и музыка к нему воскресили на экране героическую борьбу дружины Александра Невского с рыцарями-крестоносцами. Музыка кантаты проникнута любовью к отчизне, воспевает народ, его величие и силу духа. Кантата являет собой образец советского историко-героического эпоса, семь ее музыкально-исторических картин (частей) отличает острое чувство современности.

Торжественная увертюра "1812 год" написана Чайковским в память об одном из наиболее драматичных и одновременно славных эпизодов истории России, когда французская армия, возглавляемая Наполеоном, покорив к этому времени почти всю Европу, надеялась завоевать Россию. Война продолжалась менее полугода и закончилась полной победой России, благодаря самоотверженности русского народа.

Исполнители:

Губернаторский симфонический оркестр. Художественный руководитель и главный дирижер Вячеслав Прасолов. Дирижер Сергей Свиридов.

Губернаторский камерный хор. Художественный руководитель и главный дирижер Ольга Шабалина.

16 сентября, четверг, 14:00

"Уроки истории в музыке" 6+

Принимается к оплате "Пушкинская карта"