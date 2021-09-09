Кантата "Александр Невский" и увертюра "1812" прозвучат на сцене кузбасской филармонии

0

В Государственной филармонии Кузбасса имени Б.Т. Штоколова состоится концерт "Уроки истории в музыки". В программу вошли произведения известных композиторов.

В программу концерта "Уроки истории в музыке" вошли кантата "Александр Невский" Сергея Прокофьева и Увертюра "1812" Петра Чайковского.


Монументальная кантата "Александр Невский" создана на основе музыки к одноименному фильму С. Эйзенштейна. Незадолго до Великой Отечественной войны фильм и музыка к нему воскресили на экране героическую борьбу дружины Александра Невского с рыцарями-крестоносцами. Музыка кантаты проникнута любовью к отчизне, воспевает народ, его величие и силу духа. Кантата являет собой образец советского историко-героического эпоса, семь ее музыкально-исторических картин (частей) отличает острое чувство современности.


Торжественная увертюра "1812 год" написана Чайковским в память об одном из наиболее драматичных и одновременно славных эпизодов истории России, когда французская армия, возглавляемая Наполеоном, покорив к этому времени почти всю Европу, надеялась завоевать Россию. Война продолжалась менее полугода и закончилась полной победой России, благодаря самоотверженности русского народа.


Исполнители:

  • Губернаторский симфонический оркестр. Художественный руководитель и главный дирижер Вячеслав Прасолов. Дирижер Сергей Свиридов.
  • Губернаторский камерный хор. Художественный руководитель и главный дирижер Ольга Шабалина.
16 сентября, четверг, 14:00
"Уроки истории в музыке" 6+
Принимается к оплате "Пушкинская карта"
Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/28803

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined