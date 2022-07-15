Канализационные трубы загорелись посреди улицы в Киселевске

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В Киселевске на днях посреди улицы загорелись канализационный трубы, информацию о ЧП корреспонденту AVOKADO раскрыли в ГУ МЧС по Кузбассу, а очевидцы показали видео с пожаром.

Как оказалось, канализационные трубы, каждая из которых в длину 12 метров, а их диаметр 1 метр, воспламенились вчера около 19:14 из-за неосторожного обращения с огнем. Инцидент произошел на улице Феоктистова в городе Киселевск.

На момент прибытия первого подразделения на открытой территории открытым пламенем горели пластиковые трубы, – уточнили огнеборцы AVOKADO.

В результате пламя распространилось на площади 35 "квадратов". К тушению привлекались пять человек на одной автоцистерне. Ликвидировать пожар им удалось в 19:32, обошлось без пострадавших.

Видео: ВКонтакте / "Инцидент Кузбасс"

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