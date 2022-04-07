Камеры видеонаблюдения засняли преступление в кузбасском магазине

Продавец одного из магазинов в Ленинске-Кузнецком обнаружила, что у нее пропал кошелек с 3 000 рублей. Женщина заявила об этом в полицию, при этом предположив, что кражу мог совершить кто-то из покупателей. Правоохранители обратились к материалам системы видеонаблюдения, установленной в торговой точке. Камеры записали, как в магазин вошли двое мужчин. Один из них оплатил товар и ждал, пока продавец принесет покупку из подсобки. В этот момент второй покупатель заметил, что работница оставила свою сумку за торговой витриной.

"За несколько секунд до возвращения продавца в торговый зал злоумышленник вынул из нее кошелек и, не скрывая эмоций, спрятал себе в карман", ‒ сообщают в пресс-службе Кузбасского ЛУ МВД России.

Полицейские установили и задержали подозреваемого, которым оказался 34-летний местный житель. Ранее он десять раз был судим за кражи. Сейчас он стал фигурантом очередного дела по этой статье. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.