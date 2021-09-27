Камеры в Кемерове начнут фиксировать новые нарушения

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Госавтоинспекция Кузбасса рассказала о нововведениях в системе автоматической фиксации нарушений.

Пресс-служба Госавтоинспекции Кемеровской области сообщила о новых функциях некоторых дорожных камер областной столицы.


С 27 сентября, на перекрестке улиц Сибиряков-Гвардейцев и Тухачевского, система автоматической фиксации нарушений сможет определять, пристегнут водитель или нет. После обработки полученных данных, сотрудники будут высылать постановления на оплату штрафа по почте.

‒ В ближайшее время подобные функции появятся и у приборов на других участках дорог Кузбасса, ‒ сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.

Напомним, что согласно ст. 12.6. КоАП РФ "Нарушение правил применения ремней

безопасности или мотошлемов" за неиспользование водителем ремней безопасности, а также перевозку пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, предусмотрен штраф в размере 1 000 рублей.

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