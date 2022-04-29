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Камерный оркестр исполнит для кемеровчан музыку из разных эпох

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Музыка эпохи барокко, классицизма, романтизма, импрессионизма прозвучит в кемеровской филармонии.

14 мая, суббота, 13:00

"Музыкальные жемчужины"

Артисты Камерного оркестра познакомят зрителей с музыкой эпохи барокко, классицизма, романтизма, импрессионизма. Великие сочинения гениальных И. С. Баха, В. А. Моцарта, Ф. Генделя и других композиторов откроют слушателям истинные сокровища мира классической музыки. Концерт доступен по Пушкинской карте.


В программе:

  • И. С. Бах Ария из сюиты №3;
  • И. Брамс Венгерский танец №;
  • А. Пьяццолла танго "Акула";
  • А. Пьяццолла "Времена года";
  • Ф. Гендель Пассакалия;
  • В. А. Моцарт Маленькая ночная серенада;
  • Ж. Бизе Увертюра к опере "Кармен";
  • В. А. Моцарт Дивертисмент.

Исполнители:

  • Камерный оркестр
  • Художественный руководитель и дирижер Дмитрий Ганин.

6+

Филармония Кузбасса: https://www.kemfil.ru/
Да!
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