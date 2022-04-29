Камерный оркестр исполнит для кемеровчан музыку из разных эпох

14 мая, суббота, 13:00
"Музыкальные жемчужины"
Артисты Камерного оркестра познакомят зрителей с музыкой эпохи барокко, классицизма, романтизма, импрессионизма. Великие сочинения гениальных И. С. Баха, В. А. Моцарта, Ф. Генделя и других композиторов откроют слушателям истинные сокровища мира классической музыки. Концерт доступен по Пушкинской карте.
В программе:
- И. С. Бах Ария из сюиты №3;
- И. Брамс Венгерский танец №;
- А. Пьяццолла танго "Акула";
- А. Пьяццолла "Времена года";
- Ф. Гендель Пассакалия;
- В. А. Моцарт Маленькая ночная серенада;
- Ж. Бизе Увертюра к опере "Кармен";
- В. А. Моцарт Дивертисмент.
Исполнители:
- Камерный оркестр
- Художественный руководитель и дирижер Дмитрий Ганин.
6+
Филармония Кузбасса: https://www.kemfil.ru/
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