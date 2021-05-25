Камерный оркестр филармонии представит кемеровчанам произведения мировых композиторов

"Здравствуй, счастье!" – музыкальная программа о самом светлом и внезапном чувстве, которое окрашивает каждый миг жизни особым светом.

Программа концерта составлена из добрых и светлых произведений, чтобы ваш летний вечер был наполнен чувствами любви, радости и счастья. К. Стамиц, В. Беллини, Г. Ф. Гендель, Ф. Мендельсон, П. И. Чайковский, А. Пьяццолла и другие авторы и творцы поделятся с вами своим видением счастья и любви.

Камерный оркестр филармонии Кузбасса приглашает вас разделить мгновения теплого музыкального вечера и загадать как можно больше радостных и счастливых моментов на будущее.

Исполнители: Камерный оркестр (художественный руководитель и дирижер Екатерина Васильева), солисты: Феруза Норматова (скрипка), Диана Шахбанова (альт), Наталья Колесникова (виолончель), Дарья Пузина (контрабас), Иннокентий Тиора (гобой), Дмитрий Ганин (тенор), Ольга Музыкова (сопрано). Начало концерта 9 июня в 18:30. Возрастное ограничение 6+.

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*(Скидку предоставляет Государственная филармония Кузбасса им. Б.Т. Штоколова).