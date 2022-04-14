29 апреля, пятница, 18:30
Семья Бахов подарила миру много выдающихся музыкантов. Почти все дети Иоганна Себастьяна Баха обладали незаурядными музыкальными способностями, а четверо его сыновей были при жизни более известны, чем он сам. В начале XIX века музыка И.С. Баха была возвращена к публике, и ситуация поменялась на противоположную: тень его гения на сто лет накрыла творчество его сыновей. Только в середине XX века началась систематизация их наследия, издание нот и записи музыки.
В программе:
1 И. С. Бах Брандербургский концерт №3
2 И. С. Бах Брандербургский концерт №6
3 К. И. Бах Концерт для клавира с оркестром (1 часть)
4 И. Х. Бах Концерт для клавира и струнных (1 часть)
Исполнители:
Камерный оркестр (художественный руководитель и дирижер Дмитрий
Ганин), солисты: лауреаты международных конкурсов Елена Шевченко
(орган), Пётр Ткаченко (гармоника, аккордеон, английская концертина,
аргентинский бандонеон и т.д.).
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