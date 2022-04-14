29 апреля, пятница, 18:30

"Бах и сыновья". Камерный оркестр

Семья Бахов подарила миру много выдающихся музыкантов. Почти все дети Иоганна Себастьяна Баха обладали незаурядными музыкальными способностями, а четверо его сыновей были при жизни более известны, чем он сам. В начале XIX века музыка И.С. Баха была возвращена к публике, и ситуация поменялась на противоположную: тень его гения на сто лет накрыла творчество его сыновей. Только в середине XX века началась систематизация их наследия, издание нот и записи музыки.

В программе:

1 И. С. Бах Брандербургский концерт №3

2 И. С. Бах Брандербургский концерт №6

3 К. И. Бах Концерт для клавира с оркестром (1 часть)

4 И. Х. Бах Концерт для клавира и струнных (1 часть)

Исполнители:

Камерный оркестр (художественный руководитель и дирижер Дмитрий

Ганин), солисты: лауреаты международных конкурсов Елена Шевченко

(орган), Пётр Ткаченко (гармоника, аккордеон, английская концертина,

аргентинский бандонеон и т.д.).