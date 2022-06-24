Камень с газона уничтожил стекло пассажирского автобуса в Новокузнецке

О происшествии с пассажирским автобусом в Новокузнецке очевидцы рассказали в сообществе во "ВКонтакте". По словам автора сообщения, камень попал под газонокосилку и отлетел в стекло, из-за чего оно треснуло и разбилось.

Для подтверждения своих слов горожанин прикрепил кадр с места инцидента. На фото видно, что камень полностью уничтожил стекло. Частично оно рассыпалось в салон общественного транспорта, но никто не пострадал, о чем пишет VSE42.Ru, ссылаясь на слова замдиректора ЕЦОПП Новокузнецка.