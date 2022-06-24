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Камень с газона уничтожил стекло пассажирского автобуса в Новокузнецке

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Фото:  

В южной столице Кузбасса у автобуса, который перевозил пассажиров, во время поездки лопнуло стекло. Позже выяснилось, что причина повреждения – это камень.

О происшествии с пассажирским автобусом в Новокузнецке очевидцы рассказали в сообществе во "ВКонтакте". По словам автора сообщения, камень попал под газонокосилку и отлетел в стекло, из-за чего оно треснуло и разбилось.


Для подтверждения своих слов горожанин прикрепил кадр с места инцидента. На фото видно, что камень полностью уничтожил стекло. Частично оно рассыпалось в салон общественного транспорта, но никто не пострадал, о чем пишет VSE42.Ru, ссылаясь на слова замдиректора ЕЦОПП Новокузнецка.

Фото: ВКонтакте / "Инцидент Новокузнецк"

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