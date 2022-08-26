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"КамАЗ" задавил мужчину и женщину на берегу реки в Новокузнецке

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Фото:  

Два человека скончались в результате наезда грузовика в южной столице Кузбасса.

Накануне, 25 августа, новокузнечане сообщили в социальных сетях о том, что на берегу реки Абы произошло смертельное ДТП. Горожане рассказали, что под колеса грузовика попали мужчина и женщина. Причем, по словам очевидцев, погибшая была почти обезглавлена в результате наезда. Судя по сделанному на месте происшествия фото, автоавария произошла вблизи моста.


За подробностями инцидента журналист AVOKADO обратился в УГИБДД по Кузбассу. Правоохранители рассказали, что ДТП случилось в 09:30 на технологическом проезде для обслуживания моста, напротив строения №20 по улице Покрышкина. Водитель "КамАЗа" двигался задним ходом и совершил наезд на двух пешеходов. Женщина скончалась до приезда "скорой", а мужчина ‒ при проведении реанимационных мероприятий.


Госавтоинспекция Кузбасса напоминает о том, что при выполнении маневров водители должны убедиться в их безопасности. При движении задним ходом следует прибегнуть к помощи других лиц или вовсе не выполнять данный маневр.

Фото:  
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