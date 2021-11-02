"КамАЗ" вылетел в кювет с заснеженной кузбасской трассы

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Очевидцы поделились последствиями падения крупного транспорта со скользкого пути: грузовик вылетел в кювет с кузбасской трассы.

Днем во вторник, 2 ноября, в социальных сетях появилась информация о падении грузового автомобиля в кювет. Происшествие произошло на кузбасской трассе.

– Дорога Барачаты -Плотниково, – подписал автор пост с видеосъемкой.

Информация о пострадавших не уточняется. В УГИБДД Кузбасса корреспонденту интернет-журнала AVOKADO сообщили, что данных по инциденту в настоящий момент нет.


Ранее стало известно, что грузовик "потерял" бампер на кузбасской дороге.

Видео: ВКонтакте / "Инцидент Кузбасс"

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