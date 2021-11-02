Днем во вторник, 2 ноября, в социальных сетях появилась информация о падении грузового автомобиля в кювет. Происшествие произошло на кузбасской трассе.
– Дорога Барачаты -Плотниково, – подписал автор пост с видеосъемкой.
Информация о пострадавших не уточняется. В УГИБДД Кузбасса корреспонденту интернет-журнала AVOKADO сообщили, что данных по инциденту в настоящий момент нет.
Ранее стало известно, что грузовик "потерял" бампер на кузбасской дороге.
Видео: ВКонтакте / "Инцидент Кузбасс"
Загрузка комментариев