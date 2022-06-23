КамАЗ в Кемерове высек искры с помощью иномарки

В сообществе с кузбасскими новостями во "ВКонтакте" подписчики поделились видео, на которое удалось запечатлеть необычную буксировку разбитой легковушки. Как оказалось, после захода солнца грузовик тянул за собой иномарку, не имеющую колеса.

– Кемерово, ул. Спасская, Пионер. Новый асфальт полирует, КамАЗ без номеров, – следует из подписи к видео.

Отснятая ситуация несколько удивила аудиторию паблика, которые предположили, что очевидцы заметили на дороге нечто не совсем хорошее, о чем следовало бы осведомить стражей закона. Однако некоторые с иронией заявили, что владелец иномарки якобы просто решил сэкономить денег на буксире. В свою очередь в кемеровской ГИБДД журналисту AVOKADO сказали, что информации о каких-либо ДТП в указанной части города за последнее время нет.

Ранее редакция сообщала, что 28-летняя автоледи попала в ДТП у кемеровского кинотеатра "Юбилейный" из-за вставшей ребром крышки.